CHP'de adaylık yarışına katılan Dursun Çiçek, topladığı imza sayısını açıkladı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi için 5 vekilin kendisi için imza verdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçimle belirlenecek.

Milletvekilleri adaylar için imza vermeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

DURSUN ÇİÇEK: ADAYLIĞIM İÇİN 5 VEKİL İMZA VERDİ

Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için adaylığını açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, 5 CHP'li vekilin kendisi için imza verdiğini söyledi.



TBMM Basın Kapısı'nda açıklamada bulunan Çiçek, "Tek adayla ön seçimi zorlamak partimizi de ön seçimi de zora sokar. O açıdan 2015'te olduğu gibi tecrübeliyiz. Bu seçimde de sayın İmamoğlu ile birlikte ön seçime 1.5 milyon üyemizin karşısına çıkacağız. Şu an imza topluyorum. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı. Akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Adaylığım için bazı vekiller imza verdi. 40 vekile gönderdik. 5 kişiden dönüş oldu" dedi.

Adaylık için en az 20 imza gerekiyor. Milletvekilleri birden fazla aday için imza verebiliyor.

İHA