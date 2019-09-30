CHP'de beklenen kongre takvimi belli oldu

CHP 37. Olağan Kurultay süreci başlıyor. CHP'de mahallerdeki temsilcilerin seçilmesinin ardından ilçe ve il kongrelerinin yapılmasıyla birlikte kurultay takvimi işleyecek.
Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, CHP'de 8 Kasım 2019 tarihinde mahalle delege seçimleri, 14 Aralık 2020 - 27 Şubat 2020 tarihleri arasında ise ilçe kongreleri yapılacak.
Daha sonra ise 2 Ocak 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında il kongreleri yapılacak.
KURULTAY 2020'NİN NİSAN AYINDA
CHP'de 37. Olağan Kurultayı'nın ise 2020'nin nisan ayı içerisinde yapılacağı konuşuluyor.
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