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  4. 06 Aralık 2018 15:07

CHP'de belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de PM toplantısı devam ederken bazı belediye başkanı adaylarının isimleri belli oldu.

CHP'de belediye başkan adayları belli oldu
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İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste İşte CHP'nin belli olan belediye başkan adayları -tam liste

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alındı.

MYK durumunu görüştüğü adayları, saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sundu.

CHP PM'de yapılan oylamaya göre, bazı belediye başkan adayları belirlendi.

CHP'NİN ADAYLARI ŞÖYLE:

ARDAHAN: FARUK DEMİR (Mevcut başkan)
AYDIN: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU (Mevcut başkan)
BİLECİK: SEMİH ŞAHİN
ÇAKAKKALE: ÜLGÜR GÖKHAN (Mevcut başkan)
EDİRNE: RECEP GÜRKAN (Mevcut başkan)
ESKİŞEHİR: YILMAZ BÜYÜKERŞEN (Mevcut başkan)
HATAY: LÜTFİ SAVAŞ (Mevcut başkan)
KARAMAN: EMİN EGE
KIRŞEHİR: SELAHATTİN EKİCİOĞLU
MALATYA: SONER GÖKÇE
MARDİN: SÜLEYMAN SARI
MUĞLA: OSMAN GÜRÜN (Mevcut başkan)
SİNOP: BARIŞ AYHAN
TUNCELİ: YUSUF KENAN AYDIN
KONYA-EREĞLİ: BÜLENT ECEVİT TATLIDİL
TEKİRDAĞ: KADİR ALBAYRAK

CHP 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.

yerel seçim , chp myk
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