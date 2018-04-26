CHP'de Cumhurbaşkanlığı için bir sürpriz iddia daha !

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelen son dakika haberine göre FOX TV, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylar için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylarıToplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.

