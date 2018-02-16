CHP'de flaş gelişme ! İnce imza toplamaya başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı’nı toplamaya hazırlanıyor.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü:
Üyelerimize çağrı;
Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini
Muharrem İnce
TBMM/Ankara
Adresine göndermelerini rica ediyorum.
İnce'nin tüzük değişikliği önerisi şöyle: