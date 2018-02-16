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  4. 16 Şubat 2018 13:36

CHP'de flaş gelişme ! İnce imza toplamaya başladı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 9-10 Mart’ta gerçekleşecek tüzük kurultayına ilişkin değişiklik önerilerini paylaştı.

CHP'de flaş gelişme ! İnce imza toplamaya başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultayı’nı toplamaya hazırlanıyor.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü: 

Üyelerimize çağrı;

Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini 
Muharrem İnce 
TBMM/Ankara 
Adresine göndermelerini rica ediyorum.

İnce'nin tüzük değişikliği önerisi şöyle:

muharrem ince , kemal kılıçdaroğlu , chp
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