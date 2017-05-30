CHP'de Genel Başkanlık için 5 aday

CHP'de gelecek yıl yapılacak genel başkanlık seçiminde en az 5 adayın çıkacağı iddia edildi. Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık yarışı için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İnce'nin dışında Deniz Baykal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal'ın da adaylık için nabız yoklamaya başladığı belirtildi. CHP'nin etkili isimlerinden Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin ve Engin Altay'ın da İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'na aday olmak istediği ve bu konuda kendisini destekleyecek başkan adayıyla yürümek istedikleri ortaya çıktı.

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