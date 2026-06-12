CHP'de ihraç depremi sonrası iki ismin koltuğu gitti!

CHP'de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM internet sitesindeki 'grup başkan vekili' unvanları resmen kaldırıldı. İki ismin makam odalarını da boşaltması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan son disiplin süreçlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi adımlar atıldı. Kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' unvanları, TBMM'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Bu gelişme, CHP Genel Merkezi'nin ilgili isimlerin görevden uzaklaştırıldığına dair resmi yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasıyla gerçekleşti.

Makam Odalarının Boşaltılması Bekleniyor

Parti içi disiplin mekanizmasının hızla işletilmesi, Ankara siyasetinde günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Alınan tedbir kararı ve TBMM internet sitesindeki resmi güncellemelerin ardından, Başarır ve Günaydın'ın Meclis'teki grup başkan vekilliği makam odalarını da kısa süre içinde boşaltması bekleniyor.

DHA