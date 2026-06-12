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CHP'de ikinci ihraç depremi: İki belediye başkanı disipline sevk edildi

CHP'de ikinci ihraç depremi: İki belediye başkanı disipline sevk edildi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer, partiden kesin çıkarma (ihraç) cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

9 Milletvekili Disipline Sevk Edilmişti

CHP'de  Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. CHP Sözcüsü Sarı yaptığı açıklamada, "Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alması dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. 9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı. 

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İHA

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Etiketler CHP müslim sarı ihraç disiplin
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