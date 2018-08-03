CHP'de işler karıştı; işte Genel Merkez'in 8 maddelik açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tartışmalara 8 maddelik açıklama ile yanıt verdi. Erkek, toplam kurultay delegesinin 1242, salt çoğunluğun 622 olduğunu ifade ederek, Muharrem İnce taraftarlarının teslim ettiği noter onaylı belge sayısının olağanüstü kurultay için yeterli olmadığını belirtti.

Erkek, açıklamasında şöyle dedi:

1- Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir.

2- Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir.

3- Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir.

4- 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir.

5- 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir.

6- Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir.

7-Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir.

8-Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır.

MUHALİFLERDEN CHP'Lİ ERKEK'E YANIT

CHP'de muhaliflerin '' CHP Olağanüstü Kurultay çağrısına yönelik teslim edilen imzalara ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e cevabımızdır'' hitabıyla başlayan yazılı açıklaması şu şekilde:

Twitter üzerinden paylaşımla açıklamayı yayımlayan CHP PM Üyesi Gaye Usluer , "Olağanüstü Kurultay için toplanılan ve Genel Merkezimize dün teslim edilen imzalara ilişkin Sayın Genel Başkan Yardımcımızın basın açıklamasına yanıtımız. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla duyurulur." sözleriyle paylaştı.



