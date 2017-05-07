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  4. 07 Mayıs 2017 09:58

CHP'de istifanın ardından dikkat çeken sözler

CHP'de Selin Sayek Böke'nin görevlerinden istifa etmesinin ardından CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP'de istifanın ardından dikkat çeken sözler
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CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin partideki görevlerinden istifasına ilişkin, "Diliyorum bireyseldir, farklı bir yapılanmanın bir adımı, aşaması olarak ortaya konmamıştır." dedi.

Sındır, istifanın tek taraflı bir  müessese olduğunu anımsattı.

CHP'nin tüm örgütleri ve Genel Başkanı ile halk oylaması sürecinden  başarılı çıktığını savunan Sındır, şu değerlendirmede bulundu:

"Böke'nin verdiği karara bir anlam veremedim. 16 Nisan sonrası esas  üzüldüğümüz, parti Genel Başkanımızın, bu süreçte demokrasiye sahip çıkan tüm 'Hayır' bloğunun hakketmediği birtakım oyunlar ve emeller, bu bloğu belki de  yıpratmak veya dağıtmak isteyen kesimlerin ekmeğine yağ sürür gibi bir çaba  partimize ve ülkemizin geleceğine ciddi bir yara ve darbe yaşatmıştır. Böke'nin,  bu süreçten etkilenerek bunun dışına çıkma talebi üzüntü verici."

Sındır, Böke'nin istifa metninde yer alan ifadelerinde 16 Nisan öncesiyle ilgili en ufak bir eleştirisinin olmadığını ileri sürdü.

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Böke'nin, 16 Nisan sonrası sürece yönelik bir eleştiri yaptığını anlatan Sındır, şunları dile getirdi:

"Hayır bloğunu bir arada tutma ve akademik toplantılarla temel ilkelerini ortaya koyacak bir anlaşıyla toplumu bunun içinde nasıl tutarız çabası ortada. Dolayısıyla bu sürece yönelik eleştirisini kabul edemiyorum. MYK  toplantılarında oy birliğiyle alınan kararlar ve kendisinin basın yoluyla paylaştıkları ortadayken, eleştirel bir anlayışla ortaya koyup partideki bu  görevlerinden ayrılma talebinin anlaşılır olmadığını belirtmek isterim. Bu  kişisel kararına saygı duyuyorum ama partimize zarar vermemesi gerekir. Olağanüstü kurultay seslerinin yükseldiği, çığırtkanlığının yapıldığı bir süreçte  böylesi bir tavır, söz, söylem ve davranış zamanlamasının pek uygun olmadığını  düşünüyorum. Diliyorum bireyseldir, farklı bir yapılanmanın bir adımı, aşaması olarak ortaya konmamıştır. Bu kararın arkasından ne gelir onu bilemem."

Sındır, Böke'nin görevlerini bırakma kararını basından öğrendiğini  sözlerine ekledi.

AA

istifa , selin sayek böke , kamil okyay sındır , chp