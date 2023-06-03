CHP'de karar verildi; kurultaya gidiliyor

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi; kurultay takvimi belirlenecek...

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

CHP'de Meclis Grup Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel oldu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu. Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

Özgür Özel CHP'nin ilk grup başkanı olurken; Burcu Köksal da Oya Araslı'dan sonra CHP'nin ikinci kadın grup başkanvekili oldu.