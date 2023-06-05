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CHP'de Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor

CHP'de Kılıçdaroğlu MYK'yi topluyor
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Kurultay sürecinin başlamasına karar verilen CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK üyeleriyle saat 11.00'de bir toplantı gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'n’de seçim sonrası başlayan değişim süreci kapsamında yapılan MYK toplantısında tüm MYK üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu.

Ardından CHP Genel Merkezi’nde toplanan Parti Meclisi’nde kurultay kararı alınmıştı.

Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MYK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. 

Halk TV'nin aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle saat 11.00'de bir araya gelecek. Toplantının ardından CHP’nin yeni A takımının açıklanması bekleniyor.

Etiketler chp myk kurultay toplantı kemal kılıçdaroğlu
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