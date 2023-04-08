CHP'de kritik toplantıya ''liste pazarlığı'' rötarı

CHP Parti Meclisi'nin bugün saat 19:00'da gerçekleşeceği açıklanan kritik toplantısı rötar yaptı. Toplanı saat 22.00'a ertelendi. Ertelemenin milletvekili adayı listeleri için pazarlıkların hala sürmesi gösterildi.

HABER3.COM ÖZEL

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partilerin vekil listelerini teslim etmeleri için tanınan sürede de zaman daralıyor.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacak. Daha önce 19:00 olarak duyurulan toplantının saati ertelendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak. Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisi'nin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

''Kiste savaşları'' rötarı

14 Mayıs seçimleri için yarın akşam sona erecek olan liste teslimleri öncesindeki bu kritik toplantının hem parti içerisindeki hem de Millet İttifakı üyesi partilere ayrılacak kontenjanlarla ilgili pazarlıkların bir türlü tamamlanamadığı için rötar yaptığı öğrenildi.

Şimdi hem CHP'de hem de Millet İttifakı'nı oluşturan diğer 5 partinin gözleri saat 19.00'dan 22.00'a ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısından çıkacak kararda.

Saat 19:00'dan 22:00'a ertelenen CHP Parti Meclisi'nde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

CHP'nin ittifak üyelerine vereceği milletvekili kontenjanları belli oldu

Türkiye seçim yarışına hızla giriş yaparken CHP listelerinden seçime girecek olan 4 partiye verilecek milletvekili kontenjanları belli oldu. Yapılan görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye 38 kontenjan vermesi konusunda anlaşıldı.

Parti yöneticilerinin dün akşam geç saatlere kadar yaptıkları görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye vereceği kontenjanlar nihayet belli oldu. Çok gergin geçen pazarlık sonucu, CHP, 4 partiye toplam 38 vekillik verdi. Pazarlıkta aslan payını 15 kontenjan ile DEVA aldı. Gelecek Partisi 7, Saadet Partisi 13 ve Demokrat Parti ise 3 kontenjan aldı.

Lontenjanların hangi il ve kaçıncı sırada kullanılacağı, yarın Liderlerin yapacağı zirvede belli olacak. Verilen tüm kontenjanlar yüzde 100 seçim garantili sıralar.

HABER3.COM ÖZEL