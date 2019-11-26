CHP'de kriz önlemi: ''Kavga çıkaran'' atılacak

Yeni krizlere karşı hazırlıklı olunması istenen partide 'kucaklayıcı yapıyı' bozanlar olarak nitelendirilenler ile 'kavga çıkaranlar' atılacak.

'Cumhurbaşkanlığı'na giden CHP'li' tartışmasının 'Saray operasyonu' olarak nitelendirildiği CHP'de bunun hedefi, "Parti yönetilemiyor algısı oluşturmak, Millet İttifakı'nı parçalamak" olarak yorumlandı.

Yeni krizlere karşı hazırlıklı olunması istenen partide 'kucaklayıcı yapıyı' bozanlar olarak nitelendirilenler ile 'kavga çıkaranlar' atılacak.

CHP MYK, 'Beştepe’ye giden CHP’li' iddiasıyla başlayan, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamaları ile tırmanan krizin ardından toplandı.

Toplantının bitiminden sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Senaryosu Saray’da yazılan bu kumpasın açık hedefi CHP ve genel başkanıdır" dedi. İnce’nin CHP’deki çete iddialarına da “Çete arıyorsanız Saray’a bakacaksınız” yanıtı verildi.

MYK üyelerinden edinilen bilgiye göre Öztrak’ın açıklaması, "Cumhurbaşkanlığına giden CHP’li" kriziyle ilgili CHP yönetiminin 'nokta'sı oldu. Toplantıda da bundan sonraki açıklamaların parti sözcüsü tarafından yapılması, isim verilerek bir suçlama gelirse söz konusu kişilerin cevap verebileceği ifade edildi.

'Çete sözü çok ağır bir suçlama'

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP MYK üyelerinin ortak görüşü İnce’nin açıklamalarının, özellikle 'çete suçlamasının kabul edilemez' olduğuydu.

Bir parti yöneticisi, çete suçlamasının MYK’da infiale yol açtığını söyledi, "Kendisine kumpas kurulduğunu ve CHP içinde bir ekibin bunu yaptığını söylüyorsa isim versin, biz de cevabını verelim. Bu şekilde parti yıpratılıyor” dedi.

Bir başka MYK üyesi ise, “Çete sözü çok ağır bir suçlama. Mağdur olduğunu söylüyorsun, başka mağdurlar yaratıyorsun. Tüm MYK zan altında bırakılıyor. Bu kabul edilemez” diye tepki gösterdi.

Yaşanan krizde İnce’nin daha ismi ortaya atılmadan yaptığı açıklamalara dikkat çeken bir yönetici, “Tekrar bir figür olarak dönmeye çalışıyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde burnunun ucunu göstermeyen kanallar şimdi ona açılıyor. Tecrübeli bir siyasetçi olan İnce’nin bunu değerlendirmesi lazım” ifadesini kullandı.

Disiplin süreci işler mi?

İnce’ye yönelik tepkiler bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İnce’nin telefon görüşmesinde Genel Başkanın “Görüşürüz” demesine karşın İnce’nin bir gün sonra basın toplantısı yapması eleştirildi, “Evim diyorsun, madem partide niye yapmıyorsun?” diye soruldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İnce’nin açıklamaları nedeniyle bir disiplin süreci işler mi?” yönündeki sorulara MYK’da böyle bir konunun konuşulmadığı yanıtını verdi. Bir MYK üyesi, şu an için böyle bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi “ama” diyerek ekledi:

“Hepimiz parti hukuku karşısında eşitiz. Benim hukukumla onun hukuku aynı. Yarın çıkar biri partiyi zora sokacak bir iş yapar, tüm üyeler için ne ise onun içinde aynı süreç işler.” MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu ile İnce arasından bir görüşme olup olmayacağı ile ilgili soruya ise, “Şimdilik böyle bir planlama yok ama görüşebilir."

'Amaç Millet İttifakı'nı parçalamak'

MYK üyelerinin 'Saray operasyonu' olarak nitelendirdiği krizle ilgili CHP’de genel görüş, “AKP kendi içindeki sıkıntıyı CHP üzerinden perdelemeye çalışıyor, gündem değiştiriliyor. Kılıçdaroğlu hedef alınarak Millet İttifakı parçalanmaya çalışılıyor” sözleriyle ifade ediliyor. Bu nedenle de bu tartışmanın bir süre sonra gündemden düşebileceği ancak yeni olaylarla karşılaşılabileceği yorumları yapılıyor. Bir MYK üyesi bu durumu şöyle anlattı:

"Genel başkan çok açık ifade etti. Siyaset mühendisliği yapılıyor. Bu iş için görevlendirilmiş olanlar var. Partiyi kavga ortamına itmek, bir kavga varmış görüntüsü yaratmak,içinde bulunulan sorunları unutturmak ve ittifakı bozmak hedefi var. İttifakın en büyük oyun kurucusu CHP. Diğer taraftan siyaset sahnesine yeni oyuncular giriyor. AKP eksiliyor. Barış Pınarı harekatı da istediği sonucu vermedi. 1 puanlık artış varsa bu da etkisini yitirdi. Şimdi yeni projeler ortaya koyabilir."

Kongrelerde kucaklayıcı yapı için çalışılacak

CHP’li yöneticilere yaşanabilecek yeni krizlere karşı nasıl önlem alınacağını da sorduk. Buna göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'tartışmayın' talimatı doğrultusunda açıklamalar parti adına tek elden yapılacak ama isim vererek yapılan suçlamalarda, o kişi yanıt verebilecek. Parti yöneticileri Kongre sürecinde yaşanabilecek gerilimler için de tetikte olacak. İl-ilçe kongrelerinde mümkün olduğu ölçüde uzlaşma aranacak, partinin çizdiği rota doğrultusunda herkesi kucaklayacak bir yapı oluşturmak için çalışılacak. Ancak bunu bozmaya çalışanlar affedilmeyecek. Bu süreçte kavga çıkaran, hakaret eden kim varsa disiplin işletilerek partiden atılacak.