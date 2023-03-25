CHP'de liste savaşları!

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, siyasi partilerin koridorlarında da hareketli günler yaşanıyor. CHP’de milletvekilliği aday listelerine girebilmek için adeta bir "savaş" yaşanıyor.

CHP'nin milletvekili adaylarını belirlemek için oluşturduğu komisyonun kurmayları, aday adaylarıyla görüşmeleri sürdürüyor. CHP'de vekil aday adaylığı için başvurular pazartesi günü son buldu. Kulislere göre CHP'de mevcut vekillerin yarısı listeye giremeyecek.

Sabah gazetesinden Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre CHP MYK üyeleri ile ilgili başvurunun son bulması ile ilginç tablo ortaya çıktı. 12 kişi başvuru yaptı 5 kişi ise başvurmadı.

İşte dosya alarak başvuru yapan MYK üyeleri:

1.Oğuz Kaan Salıcı

2.Bülent Tezcan

3.Ali Öztunç

4.Faik Öztrak

5.Fethi Açıkel

6.Muharrem Erkek

7.Gamze Akkuş İlgezdi

8.Lale Karabıyık

9.Yüksel Taşkın

10.Gülüzar Biçer Karaca

11.Gökçe Gökçen

12.Veli Ağbaba

Başvuru yapmayan 5 MYK üyesi ise şöyle:

1.Bülent Kuşoğlu

2.Onursal Adıgüzel

3.Selin Sayek Böke

4.Seyit Torun

5.Ahmet Akın

TOPRAK, ÖZKOÇ, ÇEVİKÖZ VE ÖZKAN

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Başdanışman ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan başvuru yaparak listelerde olmak için talep açtılar. Diğer yandan CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ise başvuru yapmayıp, "Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim, inşallah yürütmede de buluşuruz" diyerek Bakanlık beklediğini ilan etti. CHP'li Özkoç'un bu açıklamasına parti içinden "Biz yol yürümüyor muyuz? Böyle bir açıklamamı olur"diyerek tepki gösterdiler.

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