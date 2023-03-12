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CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvuru şartları belli oldu

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvuru şartları belli oldu
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CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.

CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi. Genel sekreterlikten il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. 

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvuru şartları belli oldu

CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvuru şartları belli oldu

Etiketler CHP'de milletvekili aday adaylığı milletvekilliği chp şartlar başvuru
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