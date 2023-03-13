CHP'de milletvekillerinin kaderi bu isimlerin elinde

CHP'de milletvekili adaylarını değerlendirecek komisyonda yer alacak isimler belli oldu.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için çalışmalar hız kazandı. Seçime katılacak partiler milletvekili aday listeleri için başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) de yoğun bir çalışma var.

CHP'den aday olmak isteyen milletvekili aday adaylarını ise 8 kişilik bir komisyon değerlendirerek. Bu liste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurduğu seçim takvimine göre, milletvekili aday listeleri 8-10 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek.



İşte CHP'nin seçim komisyonunda yer alan isimler:



CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan.