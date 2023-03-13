  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de milletvekillerinin kaderi bu isimlerin elinde

CHP'de milletvekillerinin kaderi bu isimlerin elinde

CHP'de milletvekillerinin kaderi bu isimlerin elinde
Güncelleme:

CHP'de milletvekili adaylarını değerlendirecek komisyonda yer alacak isimler belli oldu.

HABER3.COM ÖZEL

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için çalışmalar hız kazandı. Seçime katılacak partiler milletvekili aday listeleri için başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) de yoğun bir çalışma var. 

CHP'den aday olmak isteyen milletvekili aday adaylarını ise 8 kişilik bir komisyon değerlendirerek. Bu liste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurduğu seçim takvimine göre, milletvekili aday listeleri 8-10 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek.

İşte CHP'nin seçim komisyonunda yer alan isimler:

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan.

Etiketler chp seçim komisyon milletvekili adaylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız arkadaşıyla dudak dudağa pozları olay olan Kısmetse Olur'un güzeli Melis'ten şok iddia
Türkiye'de Yılın Otomobili adayı 33 otomobil belirlendi... İşte o liste
Erdoğan, deprem bölgesinde protesto edildi
RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme
AK Partili Kurt: ''Andımız’ı okumadım okumaya da niyetim yok''
Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!
Dolar 19 TL barajını aştı, altın fiyatları sert yükseldi
Beklenen kış sonunda geliyor! Hava buz kesecek!
Sürpriz aşk bitti... Galatasaray'ın yıldızı ile güzel oyuncu ayrıldı
İki ilimizde peş peşe depremler! 8 ilimiz birden sallandı