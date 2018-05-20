CHP'de Muharrem İnce'nin ekibinin üstü çizildi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşmeye başladı. Listelerin kulislere sızmasıyla, önemli bir detay ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce’nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildiler.

Aşağıdaki milletvekillerin ise liste dışında kaldığı öğrenildi:

Ali Rıza Yalçınkaya- BARTIN

Emre Köprülü-TEKİRDAĞ

Şerafettin Turpçu- ZONGULDAK

Bülent Yener Bektaşoğlu- GİRESUN

Bülent Öz-ÇANAKKALE

Yakup Akkaya-İSTANBUL

Akın Üstündağ-MUĞLA

İşte CHP'de milletvekili aday listesi ! Sürpriz isimler liste dışı...