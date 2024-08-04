CHP'de olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde tüzük ve program değişikliği için olağanüstü kurultay kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanan Parti Meclisi'nde, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oy birliği ile olağanüstü kurultay kararı alındı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıl dönümünde Sivas’ta PM toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Olağanüstü kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA DA KONUŞULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı tüzük kurultayı gündemiyle parti genel merkezinde saat 11.00'de Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık altı saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, tüzük kurultayı için parlamento grubu, genel merkez ve il başkanlarından oluşan 90 kişilik komisyon kurulması toplantıda ele alındı. Genel Başkan Özel'in CHP’ye yakışacak demokratik bir komisyon ve tüzük konusunda konsensüs sağlanarak kurultayın verimli yürütülmesi konusundaki isteğini dile getirdiği öğrenildi. Özel'in il başkanlarına, tüzüğün örgütün tüzüğü olacağını söylediği, demokratik bir tüzük ve örgüt katılımını önemsediğini vurguladığı öğrenildi.

DİJİTAL DEMOKRASİ VE HALKIN NABZININ TUTULMASI VURGUSU

Parti örgütlerinin süreçlere katılımı konusunda dijital demokrasi hamlesi çerçevesinde üretilen yazılımla her partilinin görüşlerinin alınacağı toplantıda vurgulanan konular arasında yer aldı. Bu çerçevede Özgür Özel'in dijital demokrasinin önümüzdeki dönemde daha yaygın biçimde kullanılacağını söylediği öğrenildi.

Ayrıca haftalık olarak halkın nabzının tutulacağı anketler ve veri analizi çalışmalarına daha fazla önem verileceği ve artık yeni politik stratejiler geliştirilirken bu analizlerin esas alınacağı da toplantıda vurgulanan noktalar arasında yer aldı.

Özel'in partinin çalışmalarında giderek artan oranda araştırmaya ve araştırma sonuçlarına yer vereceklerinin, hem enerjiyi hem de bütçeyi daha fazla bu alana ayıracaklarının altını çizerek, "Araştıran, analiz eden ve buna göre de politika veren bir parti olacağız" dediği de öğrenildi.

Veri analizine dayalı politik stratejiler geliştirme konusunda sistematik bir çalışma yapılacağı kaydedildi. Bu çerçevede son dönemde üst üste düzenlenen tematik mitinglerin seçmen nazarında etkili sonuç doğurduğu yönündeki analizler dile getirildi.

Toplantıda veri analizlerinin de işaret ettiği tematik bölgesel mitinglere ve Genel Başkan Özel'in il ziyaretlerine önümüzdeki dönemde de devam edilmesi kararı alındı.

TÜZÜK KURULTAYI SİVAS’TA BAŞLAYACAK, ANKARA’DA DEVAM EDECEK

Tüzük kurultayının ertelenmesini dile getiren birkaç il başkanı olduğu kaydedilirken başkanların yüzde 90’ının planlandığı gibi 4-9 Eylül tarihlerinde kurultayın yapılması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve sembolik açılışı yapılacak olan tüzük kurultayı daha sonra Ankara'ya taşınacak. 5 Eylül’de Ankara taşınacak kurultayda önce tüzük ile ilgili bağlayıcı kararlar alınacak, oylama yapılıp yeni tüzük belirlenecek. 5 Eylül’de 81 ilden temsilcilerin, parlamento grubundan ve genel merkezden yetkililerin ve teknik düzenlemeler için katkı sağlayacak hukukçu veya dil bilimcilerin yer alacağı 90 kişilik tüzük komisyonu toplanacak. 6 Eylül'de resmi tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. 7-8 Eylül’de ise program çalıştayı devam edecek. Çalıştayda görüş ve öneriler değerlendirilecek. 9 Eylül'de ise Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek, ardından resepsiyon düzenlenecek.

BELEDİYELERİN KARNESİ GENEL MERKEZE SUNULACAK

İl başkanları toplantısında önümüzdeki süreçte belediyelerin karnesinin yerel yönetimler tarafından genel merkeze sunulacağının konuşulduğu da öğrenildi.

Toplantıda ön seçim ve iller özelinde farklı uygulama yöntemleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarının seçimlerinin parti organlarıyla birlikte yapılması, parti yönetimi dahil olmak üzere iki ya da üç dönem sınırlaması getirilmesi, Parti Meclisi üye sayısının arttırılması gibi görüşler de bazı il başkanları tarafından dile getirildi.