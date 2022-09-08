CHP'de olağanüstü MYK toplantısı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla kulislerden farklı seslerin yükseldiği CHP'de olağanüstü MYK toplandı.

Ankara'da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde olağanüstü toplandı.

Toplantının ana gündem maddesini CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla başlayan tartışmanın oluşturduğu öğrenilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine sert uyarılarda bulunduğu toplantı sadece 45 dakika sürdü.

Bu kısa toplantıda parti içi kritik kararlar alındığı öğrenilirken, partiden toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

CHP'nin henüz 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını da resmen belirlememiş olması bu olağanüstü toplantının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Partiden 45 dakikalık olağanüstü MYK için yarın bir açıklama yapılması bekleniyor.