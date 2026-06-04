CHP'de Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi!

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe Sezgin Kaya seçildi. Toplantıda Özgür Özel dönemindeki ihraç kararları iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik alınan "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararının ardından yasal olarak görevine geri dönen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

15 asil üyeden oluşan YDK'nın ilk toplantısına, en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlık etti. Saat 13.00'te başlayan kritik oturumun açılış konuşmasını ise Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan oylama sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla YDK Başkanı seçilirken, Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, Sekreter ise Sezgin Kaya oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı Sorusuna Yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışını yaptıktan sonra çıkışta basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışmalarıyla ilgili, 'Haftaya grupta sizi göreceğiz' diyen gazeteciye "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.

Özgür Özel Dönemindeki İhraçlar İptal Edildi

CHP YDK, parti genel merkezinde bir araya gelerek ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında, parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekerek, yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti. Toplantı sonrası parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP YDK Üyesi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğunun tespiti ve iptaline karar verilmesi üzerine 4-5 Kasım 2023 tarihlerinden sonra alınan YDK kararları ve tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verildiğini söyledi. Bülbül, "Böyle olunca ekli listede yazılı, hakkında disiplin işlemi uygulanmış tüm üyeler özelinde telafisi imkansız zararlara neden olunmuş bulunduğundan bu üyeler hakkında verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitine ve kararların icrasının durdurularak parti kayıtlarının düzeltilmesi hususunda karar verilmesi ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na durumun yazıyla bildirilmesi özelinde Yüksek Disiplin Kurulu karar almıştır" ifadelerini kullandı.

3 Üyeden Karara Muhalefet Şerhi

Bülbül, bu karara 3 üye olarak Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar ile birlikte muhalefet şerhi sunduklarını belirtti. Bülbül, "Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) 36'ncı Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar, tedbiren sadece 4-5 Kasım 2023 öncesindeki yönetime, Genel Başkan, Parti Meclisi ve YDK üyelerine yönelik bir karardır. Bu Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu tedbir kararı dışında diğer konularda tedbir kararı vermemiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermemiş olduğu tedbir kararlarının Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 4-5 Kasım 2023'ten sonra Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını da iptal edeceği ve haklarında disiplin işlemi yapılanların kararlarının yok hükmünde sayılacağı ve bu çerçevede Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na üyeliklerinin işlenmesi konusunda yazı yazılmasına yönelik kararı yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bağışlama Yetkisi Sadece Parti Meclisi'ndedir"

Daha önce hakkında disiplin cezaları verilmiş üyeler hakkında sadece Parti Meclisi'nin bağışlama yetkisi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bu çerçevede mahkeme kararında daha önce Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin kararlarının ve tüm kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü olmamasına rağmen YDK'nın Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alınmasına talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırıdır. Bu çerçevede YDK'nın ve MYK'nın, BAM kararında disiplin işlemlerine ve yapılan tüzük değişikliğine dair bir tedbir kararı yok iken ve işbu şahsın hukukuna ilişkin kararlardan olan BAM 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 2026 taksim 32 esas ve 2026 taksim 658 karar sayılı kararı henüz kesinleşmemişken bu disiplin kararlarının icrasını durdurmak ve parti kayıtlarının düzeltilmesi konusunda karar vermek ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla bildirmek yetkileri YDK'ya ait olmadığı gibi Merkez Yönetim Kurulu'nda da yoktur" diye konuştu.

DHA