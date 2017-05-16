CHP'de Sağlar'ın itirazı oybirliğiyle reddedildi: Tedbire devam

Toplantıda; Sağlar’ın "tedbir" itirazı oybirliğiyle reddedilerek, tedbirin devamı ve 26 Mayıs’ta Sağlar’ın savunmasının alınması kararlaştırıldı.

Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin olarak Akşam gazetesinde "tek adam" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleri kullandığı reddeden Sağlar’ın röportajının ardından gerçekleşen olağan MYK’de oy birliğiyle disipline sevk edilmesi için PM’ye talepte bulunulması kararı alınmıştı. Sağlar gündemli toplanan olağanüstü PM’den ise 38 kabul 19 ret oyla Sağlar’ın ihraç istemiyle disipline gönderilmesi kararı çıkmıştı.

Tedbir devam edecek

PM kararının Sağlar ve YDK’ye gönderilmesinin ardından disiplin süreci de resmen başladı. Cumhuriyet gazetesinden İklim öngel'in edindiği bilgiye göre; ilk aşamada Sağlar, süreç sonuçlanıncaya kadar parti faaliyetlerine katılmaması anlamına gelen ‘tedbir’ kararına itiraz ederek, YDK’den ‘tedbir’in kaldırılmasını istedi. Sağlar’la ilgili ilk toplantısını dün genel merkezde gerçekleştiren YDK, Sağlar’ın itirazını reddederek, tedbirin devamına karar verdi. Karara göre Sağlar, disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar partinin hiçbir faaliyetine katılamayacak. Savunma 26 Mayıs’ta toplantıda, YDK’nin 26 Mayıs’ta ikinci kez toplanarak esas kararın görüşülmesi kararı alındı. Sağlar, 26 Mayıs’taki toplantıda savunma yapacak. Sağlar’la ilgili son karar, 26 Mayıs’taki toplantıda alınabileceği gibi, yapacağı savunmaya göre değişebilecek. Eksik bilgi ve belge olduğu kabul edilirse, YDK tekrar toplanmak için yeni bir tarih belirleyecek.

