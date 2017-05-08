CHP'de Selin Sayek Böke hakkında ilginç iddia

CHP'de cumartesi gelen istifa sonrası kulisler hareketlendi. Böke’nin ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü iddia ediliyor. Ayrıca eşbaşkanlık sistemini hayata geçirmek istedikleri belirtiliyor.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine, partideki görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi Genel Başkanlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basıldı. Böke’nin istifa etmeden önce ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü iddia ediliyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE ESRARENGİZ GÖRÜŞME İDDİASI



Selin Sayek Böke, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner ve Zeynep Altıoklar’ın birlikte hareket ettiği, bu grubun Kılıçdaroğlu’nun yerine gelip, eşbaşkanlık sistemini hayata geçirmek istedikleri belirtildi. Parti kulislerinde, Özel ve Böke’nin geçtiğimiz cuma günü Amerikan Büyükelçisi ile görüştüğü iddia edildi. Aykut Erdoğdu ile Kılıçdaroğlu’nun anlaştığı, Böke’nin yerine Erdoğdu’nun yerine bunları getirince grubun da dağıtıldığı belirtiliyor.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADAY MI OLACAK ?

Partideki görevlerinden istifa eden Böke’nin, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday gösterileceği belirtiliyor.