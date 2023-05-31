CHP'de şok iddia: Kılıçdaroğlu 17 ismin istifasını istedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor.

Birgün gazetesinden Hüseyim Şimşek'in haberine göre CHP bu hafta yapacağı toplantılarda geride kalan seçimleri tartışmanın yanı sıra yeni dönemde görev yapacak kurulları da belirleyecek.

CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.

İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi.

Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

Ahmet Akın

Ali Öztunç

Bülent Kuşoğlu

Bülent Tezcan

Devrim Barış Çelik

Faik Öztrak

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Lale Karabıyık

Muharrem Erkek

Oğuz Kaan Salıcı

Selin Sayek Böke

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Yüksel Taşkın

Birgün