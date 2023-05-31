  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de şok iddia: Kılıçdaroğlu 17 ismin istifasını istedi!

CHP'de şok iddia: Kılıçdaroğlu 17 ismin istifasını istedi!

CHP'de şok iddia: Kılıçdaroğlu 17 ismin istifasını istedi!
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor.

Birgün gazetesinden Hüseyim Şimşek'in haberine göre CHP bu hafta yapacağı toplantılarda geride kalan seçimleri tartışmanın yanı sıra yeni dönemde görev yapacak kurulları da belirleyecek.

CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.

İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi.

Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

Ahmet Akın

Ali Öztunç

Bülent Kuşoğlu

Bülent Tezcan

Devrim Barış Çelik

Faik Öztrak

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Lale Karabıyık

Muharrem Erkek

Oğuz Kaan Salıcı

Selin Sayek Böke

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Yüksel Taşkın

 

Birgün

Etiketler chp istifa chp myk üyeleri istifalarını istedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İhracatçıların Erdoğan'dan talep ettikleri dolar kuru ortaya çıktı
Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı
Kulisler bu listeyi konuşuyor: İşte yeni kabinede yer alabilecek isimler
Ece Ronay tek celsede boşandı
Zam bekleyen memur, emekli, asgari ücretliye kötü haber
Canlı yayında yeni kabineyi isim isim saydı
Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı
AK Parti'ye yakın isimden ''seçim öncesi'' itirafları: ''Seçim bitti, rahatça yazabiliriz''
Yaz aylarının kabusu müsilaj geri mi dönüyor?
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun yeni planını açıkladı: ''Kaçınılmaz erken seçim''