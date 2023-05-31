CHP'de şok iddia: Kılıçdaroğlu 17 ismin istifasını istedi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor.
Birgün gazetesinden Hüseyim Şimşek'in haberine göre CHP bu hafta yapacağı toplantılarda geride kalan seçimleri tartışmanın yanı sıra yeni dönemde görev yapacak kurulları da belirleyecek.
CHP'de kurmayların geleceğini şekillendirecek toplantılar dizisine başlarken, sıcak bir gelişme yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturan genel başkan yardımcılarının istifasını istedi.
İstifaların yarın MYK toplantısında görüşüleceği ve karara varılacağı kaydedildi.
Öte yandan görevden alınacak bazı MYK üyelerinin yeniden oluşturulacak MYK'de yer alacakları da öğrenildi.
CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:
Ahmet Akın
Ali Öztunç
Bülent Kuşoğlu
Bülent Tezcan
Devrim Barış Çelik
Faik Öztrak
Fethi Açıkel
Gamze Akkuş İlgezdi
Gökçe Gökçen
Gülizar Biçer Karaca
Lale Karabıyık
Muharrem Erkek
Oğuz Kaan Salıcı
Selin Sayek Böke
Seyit Torun
Veli Ağbaba
Yüksel Taşkın
Birgün
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