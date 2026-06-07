CHP'de sular durulmuyor: 84 eski vekil daha ''derhal kurultay'' dedi

İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından 84 eski CHP milletvekili daha ''derhal kurultay'' çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'a yönelik ''mutlak butlan'' kararıyla Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından CHP'de sular durulmuyor.

Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP'li milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi. Böylece CHP'de kurultay yapılmasını talep eden eski CHP'li milletvekili sayısı 307'ye yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmış milletvekilleri ve senatörler olarak, hukuk devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan 'mutlak butlan' kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçlerine ilişkin her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna, son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük tespit etmez ve itirazı reddederse seçilenlere mazbataları verilir. Anayasa'nın 79. maddesine göre YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının siyaseti düzenleme aracı haline getirilmesi, demokratik düzen açısından son derece sakıncalıdır ve toplum vicdanında onarılması güç yaralar açmaktadır.

Bu nedenle CHP'nin 2,5 yıl önce gerçekleştirilen ve Sayın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesini; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve milli iradeye vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete duyulan toplumsal güveni sarsmaktadır.

Mutlak butlan kararıyla anayasal düzene, siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Mutlak butlan kararını savunanlar, tarihin doğru tarafında durmayan ve geleceğe dair umut taşımayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararlarıyla CHP yönlendirilemez ve yönetilemez.

"CHP sahipsiz değildir"

Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözülebilmesi için en doğru, meşru ve hukuki yolun derhal olağanüstü kurultay çağrısı yapmak olduğunu düşünüyoruz. Yargı eliyle oluşturulan mevcut "hukuki temsil boşluğu", en geç 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayla giderilebilir.

Böylece iktidarın yargı aracılığıyla siyaseti şekillendirme girişimlerine anlamlı bir yanıt verilmiş olacak, aynı zamanda 38. Kurultay'dan sonra iki olağanüstü ve bir olağan kurultayda delegelerin ve üyelerin büyük desteğiyle genel başkan seçilen, çalışmalarıyla CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşıyan Sayın Özgür Özel'in yarattığı umut da korunacaktır.

Türkiye'nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler, siyasi rekabetin hukuka aykırı yöntemlerle değil, millet iradesiyle şekillenmesi gerektiğine inanan ve CHP örgütlerinden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak; Türkiye'nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kurultayın gecikmeden toplanmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, derhal kurultay çağrısı yapılmasını talep ediyoruz."

İşte imzacıların listesi

84 kişiden oluşan imzacıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde:

1. Sabahat Akkiraz

2. Ali Akyıldız

3. Önay Alpago

4. Yüksel Aksu

5. Ahmet Altun

6. Faik Altun

7. Erdoğan Bakkalbaşı

8. Tacettin Bayır

9. Kani Beko

10. Bülent Yener Bektaşoğlu

11. İbrahim Yavuz Bildik

12. Şükrü Bütün

13. Tarık Cengiz

14. İlhan Cihaner

15. Hüseyin Çamak

16. Dursun Çiçek

17. Hüsnü Çöllü

18. Haydar Demirtaş

19. Hilmi Develi

20. Orhan Ziya Diren

21. Celal Doğan

22. Şükrü Elekdağ

23. Akif Ekici

24. Atilla Emek

25. Sabri Ergül

26. Gürcan Ersin

27. Ali Ahmet Ertürk

28. Okan Gaytancıoğlu

29. Mehmet Gökdağ

30. Levent Gök

31. Ali Rıza Gülçiçek

32. Rahmi Güner

33. İbrahim Gürsoy

34. Mehmet Haberal

35. Süleyman Hatinoğlu

36. Turhan Hırfanoğlu

37. Fatma Kaplan Hürriyet

38. Güler İleri

39. Mustafa İlimen

40. Ali Ilıksoy

41. Ceyhun İrgil

42. İbrahim Özden Kaboğlu

43. Ekrem Kangal

44. Osman Kaptan

45. Ercan Karakaş

46. Adnan Keskin

47. Temel Kitapçı

48. Devrim Kök

49. Erol Köse

50. Bülent Kumbul

51. Faruk Loğoğlu

52. Hasan Macit

53. Bayram Meral

54. Mazlum Nurlu

55. Kamil Okyay Sındır

56. Seyfi Oktay

57. Edip Özgenç

58. Bülent Öz

59. Yusuf Öztop

60. Erdoğan Özyalçın

61. Fikri Sağlar

62. Arif Sağ

63. Şenel Sarıhan

64. Mustafa Sayar

65. Cevdet Selvi

66. Bedri Serter

67. Atilla Sertel

68. Tacidar Seyhan

69. Doğan Şafak

70. Sefa Sirmen

71. Turan Tayan

72. İsmet Tokdemir

73. Celal Topkan

74. Necati Tığlı

75. Erol Tuncer

76. Mustafa Tuncer

77. Ali İbrahim Tutu

78. Abuzer Tanrıverdi

79. İbrahim Taşdemir

80. Hilmi Yükselen

81. Sabri Yavuz

82. Mahmut Yıldız

83. Ali Yiğit

84. Rafet Zeybek