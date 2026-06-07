CHP'de sular durulmuyor: 84 eski vekil daha ''derhal kurultay'' dedi
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İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından 84 eski CHP milletvekili daha ''derhal kurultay'' çağrısı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'a yönelik ''mutlak butlan'' kararıyla Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından CHP'de sular durulmuyor.
Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP'li milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısına destek verdi. Böylece CHP'de kurultay yapılmasını talep eden eski CHP'li milletvekili sayısı 307'ye yükseldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceki dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmış milletvekilleri ve senatörler olarak, hukuk devleti ilkesini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef alan 'mutlak butlan' kararını kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."
Siyasi partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti içi süreçler ve kurultay iradesiyle ilgili seçim süreçleri Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Seçim süreçlerine ilişkin her türlü itiraz önce İlçe Seçim Kuruluna, son olarak da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılır. YSK, usulsüzlük tespit etmez ve itirazı reddederse seçilenlere mazbataları verilir. Anayasa'nın 79. maddesine göre YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının siyaseti düzenleme aracı haline getirilmesi, demokratik düzen açısından son derece sakıncalıdır ve toplum vicdanında onarılması güç yaralar açmaktadır.
Bu nedenle CHP'nin 2,5 yıl önce gerçekleştirilen ve Sayın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesini; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve milli iradeye vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete duyulan toplumsal güveni sarsmaktadır.
Mutlak butlan kararıyla anayasal düzene, siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Mutlak butlan kararını savunanlar, tarihin doğru tarafında durmayan ve geleceğe dair umut taşımayanlardır. Esas olan CHP örgütlerinin ve üyelerinin iradesidir. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle verilen hukuk dışı yargı kararlarıyla CHP yönlendirilemez ve yönetilemez.
"CHP sahipsiz değildir"
Anayasa hükümlerine rağmen, yetkisiz bir istinaf mahkemesinin aldığı kararla CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözülebilmesi için en doğru, meşru ve hukuki yolun derhal olağanüstü kurultay çağrısı yapmak olduğunu düşünüyoruz. Yargı eliyle oluşturulan mevcut "hukuki temsil boşluğu", en geç 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayla giderilebilir.
Böylece iktidarın yargı aracılığıyla siyaseti şekillendirme girişimlerine anlamlı bir yanıt verilmiş olacak, aynı zamanda 38. Kurultay'dan sonra iki olağanüstü ve bir olağan kurultayda delegelerin ve üyelerin büyük desteğiyle genel başkan seçilen, çalışmalarıyla CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi konumuna taşıyan Sayın Özgür Özel'in yarattığı umut da korunacaktır.
Türkiye'nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir. Bizler, siyasi rekabetin hukuka aykırı yöntemlerle değil, millet iradesiyle şekillenmesi gerektiğine inanan ve CHP örgütlerinden gelen önceki dönem parlamenterleri olarak; Türkiye'nin demokratik birikimine, halkın iradesine, cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Kurultayın gecikmeden toplanmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, derhal kurultay çağrısı yapılmasını talep ediyoruz."
İşte imzacıların listesi
84 kişiden oluşan imzacıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde:
1. Sabahat Akkiraz
2. Ali Akyıldız
3. Önay Alpago
4. Yüksel Aksu
5. Ahmet Altun
6. Faik Altun
7. Erdoğan Bakkalbaşı
8. Tacettin Bayır
9. Kani Beko
10. Bülent Yener Bektaşoğlu
11. İbrahim Yavuz Bildik
12. Şükrü Bütün
13. Tarık Cengiz
14. İlhan Cihaner
15. Hüseyin Çamak
16. Dursun Çiçek
17. Hüsnü Çöllü
18. Haydar Demirtaş
19. Hilmi Develi
20. Orhan Ziya Diren
21. Celal Doğan
22. Şükrü Elekdağ
23. Akif Ekici
24. Atilla Emek
25. Sabri Ergül
26. Gürcan Ersin
27. Ali Ahmet Ertürk
28. Okan Gaytancıoğlu
29. Mehmet Gökdağ
30. Levent Gök
31. Ali Rıza Gülçiçek
32. Rahmi Güner
33. İbrahim Gürsoy
34. Mehmet Haberal
35. Süleyman Hatinoğlu
36. Turhan Hırfanoğlu
37. Fatma Kaplan Hürriyet
38. Güler İleri
39. Mustafa İlimen
40. Ali Ilıksoy
41. Ceyhun İrgil
42. İbrahim Özden Kaboğlu
43. Ekrem Kangal
44. Osman Kaptan
45. Ercan Karakaş
46. Adnan Keskin
47. Temel Kitapçı
48. Devrim Kök
49. Erol Köse
50. Bülent Kumbul
51. Faruk Loğoğlu
52. Hasan Macit
53. Bayram Meral
54. Mazlum Nurlu
55. Kamil Okyay Sındır
56. Seyfi Oktay
57. Edip Özgenç
58. Bülent Öz
59. Yusuf Öztop
60. Erdoğan Özyalçın
61. Fikri Sağlar
62. Arif Sağ
63. Şenel Sarıhan
64. Mustafa Sayar
65. Cevdet Selvi
66. Bedri Serter
67. Atilla Sertel
68. Tacidar Seyhan
69. Doğan Şafak
70. Sefa Sirmen
71. Turan Tayan
72. İsmet Tokdemir
73. Celal Topkan
74. Necati Tığlı
75. Erol Tuncer
76. Mustafa Tuncer
77. Ali İbrahim Tutu
78. Abuzer Tanrıverdi
79. İbrahim Taşdemir
80. Hilmi Yükselen
81. Sabri Yavuz
82. Mahmut Yıldız
83. Ali Yiğit
84. Rafet Zeybek
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