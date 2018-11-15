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  4. 15 Kasım 2018 21:47

CHP'de sürpriz gelişme ! İnce Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

24 Kasım seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

CHP'de sürpriz gelişme ! İnce Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
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24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

Daha önce İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığı için yeşil ışık yakan ancak sandık kurulmasını isteyen Muharrem İnce’den dikkat çeken bir adım geldi.

GÖRÜŞME GÜNÜ PAZARTESİ

İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği ileri sürüldü. Görüşme gününün ise ‘pazartesi’ olarak belirlendiği ifade edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da bu talebe olumlu baktığı belirtildi.

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