CHP'de toplu istifa

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti. Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"GENEL MERKEZE İSTİFALARIMIZI SUNDUK"

“Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."

İHA