CHP'de toplu istifa!

CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Balıkesir'de Erdek Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs ile 35 kişi, Burhan Karışık’ın belediye başkan adaylığı kesinleştikten sonra partisinden istifa etti. En az 200 kişinin daha istifa edebileceği belirtildi.

CHP’nin Burhan Karışık’ı Erdek Belediye Başkan Adayı olarak göstermesinin ardından Erdek’te sular durulmuyor.

CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mert Örs’ün beraberinde 35 kişi daha partisinden istifa ederken, en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

Mert Örs, sosyal medya hesabından istifası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Görevimi 2019 yılından itibaren başarılı bir şekilde yürüttüm. Partim için infaz cezası aldım. Göreve geldiğimde gençlik kolları kapanma aşamasındayken yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde örgütlenmeyi başardık, üye sayımızı 3,4 katına çıkardık, yaptığımız etkinliklerle tüm kitlelere ulaşmayı başardık.

Gerek TV ve gazetelerde gençlik kollarımızın adını duyurduk, yerel ve genel seçimlerde başarılı oy oranı ile Erdek’te partinizin bayrağını hep diktik. Değerli Erdek halkımız, her başlangıcın bir sonu vardır. Ben doğruları yazmaya ve savunmaya devam edeceğim. Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlere birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum. Etmesem de ilçe yönetimi tarafıma olmayan bir suç bulup bir disiplin soruşturması açılacak, başlatıldı da. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak."

İHA