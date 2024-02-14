  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de toplu istifa!

CHP'de toplu istifa!

CHP'de toplu istifa!
Güncelleme:

CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Balıkesir'de Erdek Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs ile 35 kişi, Burhan Karışık’ın belediye başkan adaylığı kesinleştikten sonra partisinden istifa etti. En az 200 kişinin daha istifa edebileceği belirtildi.

CHP’nin Burhan Karışık’ı Erdek Belediye Başkan Adayı olarak göstermesinin ardından Erdek’te sular durulmuyor.

CHP Erdek İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mert Örs’ün beraberinde 35 kişi daha partisinden istifa ederken, en az 200 kişinin daha istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.

Mert Örs, sosyal medya hesabından istifası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Görevimi 2019 yılından itibaren başarılı bir şekilde yürüttüm. Partim için infaz cezası aldım. Göreve geldiğimde gençlik kolları kapanma aşamasındayken yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde örgütlenmeyi başardık, üye sayımızı 3,4 katına çıkardık, yaptığımız etkinliklerle tüm kitlelere ulaşmayı başardık.

Gerek TV ve gazetelerde gençlik kollarımızın adını duyurduk, yerel ve genel seçimlerde başarılı oy oranı ile Erdek’te partinizin bayrağını hep diktik. Değerli Erdek halkımız, her başlangıcın bir sonu vardır. Ben doğruları yazmaya ve savunmaya devam edeceğim. Aktif Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, hainlere birlikte aynı yolda yürümeyeceğim için istifa ediyorum. Etmesem de ilçe yönetimi tarafıma olmayan bir suç bulup bir disiplin soruşturması açılacak, başlatıldı da. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak."

İHA

Etiketler CHP toplu istifa erdek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Maden faciası için beş gün önceden uyaran sosyal medya kahini Maden faciası için beş gün önceden uyaran sosyal medya kahini MİT'ten Gazze'nin kalbinde çok gizli operasyon MİT'ten Gazze'nin kalbinde çok gizli operasyon Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Erzincan'da 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Türkiye'nin 2'nci elde en hızlı satan otomobilleri Türkiye'nin 2'nci elde en hızlı satan otomobilleri Şok iddia: Türkiye'nin 5 ilinde Suriyelilere Hazine arazisi Şok iddia: Türkiye'nin 5 ilinde Suriyelilere Hazine arazisi Motorinin ardından benzine de zam Motorinin ardından benzine de zam ''Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor'' ''Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor''