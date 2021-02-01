CHP'de toplu istifa! Muharrem İnce'nin partisine katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce istifaları yaşanıyor. Partinin Yalova teşkilatındaki 350 kişi istifasını açıkladı. İstifa gerekçesi, Atatürkçü çizgiden uzaklaşılması, HDP ile yakınlaşılması olarak gösterildi.

İstifasını açıklayan isimler topluca Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'ne katılacağını da bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'liler şu ifadeleri kullandı:

"Birçok defa rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Sayın Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. CHP'den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifaya başladığını duyururuz."

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