CHP’de toplu milletvekili listesi istifası

Mersin'de milletvekili aday listelerine tepki gösteren il yönetimi ile 11 ilçe yönetiminin istifa kararı aldığı öğrenildi.13 ilçesi bulunan Mersin’de sadece Anamur ve Tarsus ilçelerinin istifa kararı almadığı öğrenildi.

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsuslu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

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