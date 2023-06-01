CHP'de tüm MYK üyeleri istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda tüm MYK üyeleri istifasını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Saat 13.40'da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı. Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. MYK'de yeni görevlendirmeler yapılması bekleniyor.

İSTİFALAR DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Akın

• Ali Öztunç

• Bülent Kuşoğlu

• Bülent Tezcan

• Devrim Barış Çelik

• Faik Öztrak

• Fethi Açıkel

• Gamze Akkuş İlgezdi

• Gökçe Gökçen

• Gülizar Biçer Karaca

• Lale Karabıyık

• Muharrem Erkek

• Oğuz Kaan Salıcı

• Selin Sayek Böke

• Seyit Torun

• Veli Ağbaba

• Yüksel Taşkın