CHP'de yeni genel başkan yardımcıları belli oldu

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Turan Taşkın Özer seçilirken, yeni genel başkan yardımcıları da belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin saat 11.00'da Anıtkabir ziyaretinin ardından saat 12.00'da toplantı başladı.

Toplantının ilk saatlerinde YDK yönetimi belli oldu. Buna göre; YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır yürütecek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.

İşte CHP'nin Genel Başkan yardımcıları:

Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftçi

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökhan Zeybek

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

Parti Sözcüsü: Deniz Yücel

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tüm