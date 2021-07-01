CHP'den 10 maddelik ''krizden çıkış'' listesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün gece CHP'nin Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye çok yakında Erdoğan hükümetiyle vedalaşıyor" dedi ve "krizden çıkış" için 10 maddelik listesini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinden, özellikle vatandaşın sorunlarına çare olabilecek projeler üretmelerini istedi. Kılıçdaroğlu PM’de iktidarı hedef alan çarpıcı açıklamalar da yaptı. Toplumun her kesiminde “Değişim rüzgarlarının hissedildiğini” söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nde şu mesajları verdi:

MAFYA-SİYASET-TİCARET

Türkiye, hak etmediği derin bir karanlığın içerisinden geçiyor. 19 yıldır her ay, her hafta yeni bir rezillik ile karşı karşıya kaldık. Halk her gün ekonomik buhran, ortalığa saçılan mafya-siyaset-ticaret ilişkileri, devlet krizi, dış politika sorunları ve büyük bir toplumsal huzursuzluk ile yüzleşiyor. Tablo karanlık ama aydınlık günler için umut var. Toplumun her kesiminde bir değişim rüzgarının estiği hissediliyor. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten insanlar gözlerini bize çevirdi.

ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

Türkiye, tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinden geçiyor. Yeni bir siyasete, yeni bir ekonomiye, yeni bir düzene doğru kararlılıkla yürüyoruz. Biz değişmeye ve değiştirmeye hazırız. 19 yıllık karanlık çok yakında son buluyor. Türkiye, şahsım hükümetiyle vedalaşıyor. Korkunun ecele faydası yok, er ya da geç Türkiye’de sandık yoluyla bir iktidar değişikliği yaşanacak.

MİLYONLAR İŞSİZ VE AÇ

Milyonlar asgari ücretle çalışırken, milyonlar işsizken, insanlar konteynırlardan yemek toplamak durumundayken bir grup saray beslemesi 4 yerden, 5 yerden, hatta 11 yerden maaş alıyor. Çok önemli devlet kurumlarının kadroları liyakat esas alınarak değil; yandaşlık esas alınarak dolduruluyor. Rüşvet alan kişiler Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek makamlara atanıyor, devletin en yüksek kademesinin suçlularla boy boy fotoğrafları çıkıyor, bakanlar kendi bakanlığını dolandırıyor. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, yağmacılara yedirmeyeceğiz.

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN 10 ÖNERİ

Kemal Kılıçdaroğlu PM’de 10 maddeden oluşan ekonomik buhrandan çıkış programını da açıkladı. İşte o maddeler:

1. Kamuda israfa son programı açıklanmalıdır. Acil olmayan tüm kamu yatırımları durdurulmalı, Kanal İstanbul gibi akıl dışı projelerden vazgeçilmelidir.

2. Kamu mali yönetimini ve bütçe birliğini bozan uygulamalara son verilmelidir. Gelir idaresi ve vergi denetim sisteminden siyaset gölgesi kaldırılmalıdır.

3. Bağımsız kurumlara siyasi müdahale olmayacağı garantisi verilmelidir.

4. Bir anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey” gecikmeden toplanmalıdır.

5. Döviz garantili tüm kamu özel iş birliği ve yap işlet devret projelerindeki döviz garantileri hakkaniyet ölçülerinde TL’ye dönüştürülmelidir.

6. Bankalardaki tahsili gecikmiş alacak sorununa yönelik gerçekçi bir plan hızla uygulamaya konulmalıdır.

7. Salgının en çok etkilediği kesimler için “toplumsal dayanışma” programı açıklanmalıdır.

8. Kısa vadede belli bir istihdam olanağı yaratılmalıdır. Tespit edilen kamu altyapı yatırımları vasıtasıyla geniş istihdam olanakları yaratılmalıdır.

9. İzlenen istikrarsız, kavgacı, tutarsız dış politika terk edilmelidir. Dış politika “Yurtta barış, dünyada barış” olmalıdır.

10. Nihai olarak yapılması gereken “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e dönüştür.