CHP’den 35 milyon dolarlık yeni TURKEN Vakfı iddiası

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ile dikkatlerin çevrildiği TURKEN Vakfı’na ilişkin yeni bir belge yayımlandı. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız?” diye sordu.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TURKEN Vakfı’yla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Özcan, vakfın yöneticilerine “Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetimde olduğu vakıfları işaret ederek, “Kaçacaklar” iddiasıyla gündeme getirdiği ABD’deki TURKEN Vakfı ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, vakfın Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan 2020 yılında borç aldığını ileri sürerek, “Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var. Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız?” diye sordu.

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“New York’ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız?”