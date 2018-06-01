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  4. 01 Haziran 2018 13:46

CHP'den 4 kişilik heyet Gülen dosyasını inceleyecek

Adalet Bakanlığı, CHP’ye randevu verdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ile ilgili dosyayı CHP’den 4 kişilik heyet Pazartesi inceleyecek.

CHP'den 4 kişilik heyet Gülen dosyasını inceleyecek
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Adalet Bakanlığı, CHP'nin Gülen'in iadesiyle ilgili dosyaları incelemesi için pazartesi gününe randevu verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen'in usülüne uygun istenmediğini savunmuştu. AK Parti, CHP'nin dosyayı inceleme talebine "Muharrem İnce gelip incelesin" yanıtını vermiş ancak CHP bu yanıta "bir heyet incelesin istiyoruz" açıklamasıyla karşılık vermişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem Gül için "Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi diye ona itibar ediyorsunuz gelip Adelet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur." dedi.

 

 

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