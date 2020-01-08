CHP'den ABD-İran gerilimiyle ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, bölgede süren gerilimin endişe verici bir boyut kazandığına dikkat çekerek, "ABD ve İran arasındaki bu gerginliğin daha fazla bir tırmanmaya evrilmeden son bulmasını düşündüğümüzü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın böyle bir misilleme yapması bekleniyordu. Biz CHP olarak bu tür gerginliklerin diplomasiyi öne çıkararak çözüme kavuşturulmasını savunuyoruz. Bugün İran ile ABD arasında tırmanan gerginlikler varken, Türkiye'nin başka bölgelerde gerilime neden olacak adımlar atmasının uygun olmadığını ve özellikle Libya'daki durumun bizim bu konuda daha önce yapmış olduğumuz öneri çevçevesinde BM tarafından atılacak adımlarla çözüme kavuşturulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Türkiye gerginliklerin önem kazandığı bir dönemde adımlarını dikkatli atmalı. Her iki tarafa da itidal çağrısında bulunulmalıdır" diye konuştu