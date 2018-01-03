CHP’den AK Parti için ortalığı karıştıracak FETÖ raporu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Halkla İlişkiler birimi, "AKP, 15 Temmuz'dan sonra da FETÖ'den kopamadı" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda üniversitelere atanan rektörlerden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddialara kadar birçok detay yer aldı. Fotoğrafların da bulunduğu 44 sayfalık raporda çarpıcı iddialar açıklandı.

Sözcü’den Deniz Ayas’ın haberine göre; AKP’nin FETÖ ile mücadelesinin ağır bir dille eleştirildiği rapor “15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP hükümeti, diğer taraftan geçmişten beri adı FETÖ'yle anılan bir çok ismi önemli görevlerde tutmaya devam ediyor. Sadece bununla da kalınmıyor, yapılan atamalarda yine adları bir dönem FETÖ ile anılan kimi isimlerin oldukça kritik görevlere getirildiği de görülüyor. Buna karşın hayatları FETÖ ile mücadeleyle geçmiş kimi insanlar ise sırf muhalif kişiliklerinden dolayı FETÖ'cü yaftası vurularak gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyorlar” tespitiyle başlıyor.

FETÖCÜ GAZETECİLER TANIK FETÖYLE MÜCADELE EDENLER SANIK!

“15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ ile yürütülen mücadelede AKP'nin ikircilikli politikalarından kaynaklı olarak akıl almaz tutarsızlıklar ve adaletsizlikler yaşanıyor.” iddiasının vurgulandığı raporda eski FETÖ’cü kalemlerin günümüzde el üstünde tutulduğu, yine eskiden FETÖ’yü eleştiren gazetecilerin ise ‘FETÖ’cülükle’ suçlandığı tespiti yapılıyor.

Raporda; bakanlardan, gazetecilere, belediye başkanlarından, bürokratlara ve yüksek yargı mensubuna kadar birçok isim alıyor.