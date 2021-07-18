CHP'den AK Partili Yavuz'un Erdoğan yorumuna ''itiraf ettiler'' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz‘un, “seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor” sözlerine "erken seçimden korkuyoruz dediler" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un, “Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor” sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkoç, Yavuz’un açıklamalarını erken seçimden korktukları şeklinde yorumladı.

Özkoç paylaşımında, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış. YANİ SEÇİM OLSA KAZANAMAYACAK ERKEN SEÇİMDEN KORKUYORUZ DİYOR” ifadelerini kullandı.

YAVUZ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

DHA’ya erken seçim çağrılarını değerlendiren AK Partili Yavuz, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yine seçileceğini, anketlerin bunu gösterdiğini ifade etti.

“Seçime gidilmesi halinde sayın cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor” diyen AK Partili yönetici, ‘nereden bakılırsa bakılsın’ seçim kararı alınmasının muhtemel gözükmediğini dile getirdi.

Dört isim saydı, ‘Aday olmazlar’ dedi

Yavuz, 2023’teki seçimde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için kafasının karışık olduğunu savunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teoride mümkün olsa da ‘cesaret edip’ aday olmayacağını kaydetti.

AK Partili yönetici, “İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak diye” ifadesini kullandı.

Yavuz, ‘millet ittifakı’nın Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da aday göstermeyeceğini savundu.

‘Kolay değil’

AK Partili yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü herhangi birinde karar kılmak kolay bir şey değildir. Genel başkan kendi varken bir belediye başkanını aday olarak çıkartması o genel başkanı tartıştırır ve bir genel başkan varken o dururken hem de o büyük parti iken diğer partinin genel başkanında karar kılınması yine onu bitirir. Böyle karmakarışık, çok keşmekeşin yaşanabileceği böyle gayet net olmayan hadiselerin olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu noktada işte kanaatim odur ki bu genel başkanlarından birisi olmaz bu belediye başkanlarından birisi olmaz ve bunların dışından birisini üretmeye çalışırlar diye benim bir kanaatim var.”