CHP'den AK Parti'ye geçti, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde'' deyip müjde üstüne müjde verdi

Siyaset gündemine damga vurarak CHP’den AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ayağının tozuyla hemşehrilerine seslendi. Görkemli bir törenle karşılanan Köksal, AK Parti saflarına katılma nedenini "Şehre daha güçlü hizmet getirmek" olarak açıkladı. Köksal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok dev projenin sinyalini verdi.

Dün gerçekleşen katılım töreninin ardından resmen AK Parti saflarına geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, memleketinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği karşılama töreninde konuşan Köksal, Afyonkarahisar için "yeni bir inşa" süreci başlattıklarını müjdeledi.

"Daha Güçlü Hizmet İçin Yeni Bir Adım"

Vatandaşlara hitap eden Başkan Köksal, siyasi tercihindeki bu değişikliğin temel motivasyonunun şehre yatırım çekmek olduğunu belirtti. Köksal, "Bu şehrin havasını solumuş bir evladınız olarak dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin çözüm bekleyen meselelerini daha hızlı sonuçlandırmak ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için bu yeni döneme adım attık" dedi.

Hizmet Odaklı Yeni Projeler Yolda

Konuşmasında Afyonkarahisar’ın kronikleşmiş sorunlarına değinen Köksal, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmaların rotasını da çizdi. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere; altyapı, ulaşım, gençlere ve kadınlara yönelik projelerin AK Parti belediyeciliği ve iktidar desteğiyle daha hızlı ilerleyeceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın Önderliğinde Hizmet Edeceğim

Burcu Köksal, siyasi yol haritasını şu sözlerle özetledi: "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi’nde hizmet etmeye devam edeceğim. Kentimizi en iyi yere getirmek için sizlerle birlikte çalışacağız."

Törenin ardından makamında partisinin milletvekillerini ve il başkanını ağırlayan Köksal, belediye birimleriyle koordinasyon toplantılarına hemen başlayacağının sinyalini verdi.

İHA