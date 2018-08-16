CHP'den Bahçeli'ye destek: Köprü ve tüneller ülkeyi batıracak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin köprü ve tüneller için ödenen garanti araç geçiş ücreti için dolar ödenmesine yönelik eleştirilerine bir destek de Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geldi.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dolar kurunun sürekli artması nedeniyle devletin sürekli zarara uğradığını belirterek şöyle konuştu; “Yaklaşık 2 yıldır gündemde tutarak hükümeti uyarmaya çalıştığım yap-işlet devret projelerinin geçiş ücretlerinin dolar üzerinden belirlenmesi konusu bugün bir kez daha yapılan sözleşmelerin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Osmangazi Köprüsü için 35 Dolar+KDV yani 37,8 dolar olan geçiş ücreti geçtiğimiz yıl 2 Ocak Dolar kuruna göre belirlenmiştir. O zaman 1 dolar 3,76 TL'ydi. Yani geçiş ücreti 141 TL olarak belirlenmişti.

HAZİNE ALTINDAN KALKAMAZ

Bugün 1 doların 6 TL'nin üstünde olduğu görülmektedir. Sadece bugünkü kura göre 2019 yılı için Osmangazi Köprüsünün geçiş ücreti 226 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani geçtiğimiz yıla göre yüzde 60'lık bir artış söz konusudur. Verilen araç garanti rakamları düşünüldüğünde maalesef hazinenin altından kalkamayacağı bir külfetin ortaya çıkacağı görülmektedir. Bu yüzden sayın cumhurbaşkanı, vatandaşa dolarlarınızı bozdurun derken öncelikle dolar kuru üzerinden yapılan köprü ve tünel ücretlerini derhal TL'ye dönüştürmelidir. Her kararı bir gecede KHK'larla belirleyen Erdoğan dolar kuru ile belirlenen köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri gibi projeleri derhal TL'ye dönüştürmelidir. Yoksa 2019 yılında sadece bu sözleşmelerden dolayı ülkemiz büyük bir yük altına girecektir. Sadece aradaki dolar farkı bile bu köprüleri ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çökecektir.

DOLAR HER ARTTIĞINDA…

Ne ülkemiz, ne iktidar bu yükü kaldıramaz. Erdoğan'a tekrar ve tekrar sesleniyorum; Yaptığınız köprü ve tüneller böyle giderse ülkeyi batıracak. Bir kararname yayınlayın ve anlaşmaları Türk Lirası'na çevirin. Kocaeli'de inşa edilen Osmangazi Köprüsü 22 yıl boyunca araç başına 37, 8 dolardan yıllık 14 milyon 600 bin araç, Avrasya Tüneli 24 yıl 5 ay boyunca araç başına 4 dolar + KDV'den yıllık 25 milyon 600 bin araç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yıl 3 ay boyunca araç başına 4 dolar + KDV'den yıllık 49 milyon 465 bin araç geçiş garantisi ile hizmet veriyor. Maliyetler hesaplandığında ortaya inanılmaz rakamlar çıkıyor. Dolar her arttığında bu köprü ve tünellerin yükü de artıyor. Ben 2 yıldır bu konuda uyarı yapıyorum ancak dinleyen yok. Amerikan ürünlerini boykot etmek iyi güzel de, biz içimizdeki Amerika sevdalılarını ne yapacağız? Amerika'ya karşı gelemeyen, hala dolarla ödeme yaparak bu ülkeyi zora sokanları ne yapacağız?”