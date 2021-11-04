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CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Senin dizin Narcos''

CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Senin dizin Narcos''

CHP'li isimler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun La Casa De Papel göndermesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya #NarcosSoylu hastagiyle "Senin dizin Narcos" yanıtı yağdırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix Türkiye'nin La Casa De Papel'in "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notlu paylaşımını alıntılayarak erken seçim için göndermede bulundu ve "Seçimden kaçıyor maalesef" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nun tivitini alıntılayarak CHP liderine yanıt verdi. Soylu şu ifadeleri kullandı: "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin"

Soylu'nun yanıtı sonrası çok sayıda CHP’li vekil uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’a gönderme yaparak Soylu'ya yanıt yağdırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN LA CASA DE PAPEL PAYLAŞIMI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Netflix dizisi La Casa de Papel'in tanıtım videosu paylaştı. Netflix, dizinin tanıtım videosunu "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notuyla duyurdu. Kılıçdaroğlu da bu paylaşımı alıntılayarak,"Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" notunu düştü.

İŞTE CHP'DEN SOYLU'YA GELEN YANITLAR

 

Etiketler süleyman soylu narcos la casa de papel chp
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