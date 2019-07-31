CHP'den Berat Albayrak açıklaması

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklanan her paketten sonra ekonomik durumun kötüye gittiğini ifade ederek "Sosyete damat durumun ciddiyetinin farkında değil" dedi.

Partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak,gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin, "Türkiye'de tabii uygulamaları dönüp baktığınızda "Balık baştan kokar" diye bir tabir vardır. Damat, hazinenin başında. Şunu açıkça ifade edeyim: CHP, leke kabul etmeyen bir partidir. Bu tür yanlış uygulamalar kamuoyu önünde sırıtmaktadır. Bunu gündeme getiren basının müspet bir görev yaptığını düşünüyorum. Ayrıca yine kendileri açıklama yapacaklar ama genel başkanımız imzaladı, siyasi etik yasasını Meclis'e getirdik. Üst düzey yöneticilerinin akrabalarına iş vermesi kabul edilecek bir şey değil" dedi.

"MİLLETİN KEFEN PARASINI HARCAYACAKLAR"

Öztrak, "Veriler, ekonomideki daralmanın süreceğini ortaya koyuyor. Genç işsizlik oranı yüzde 23'ü aşmış. Piyasada iş arayan her 4 gençten biri işsiz. Hayat pahalılığı dar gelirli vatandaşlarımızı bunalttıkça bunalttı, millet icra kapılarına düştü. Devletin kasası tamtakır. Bakan damadın övündüğü tablo bu. Artan işsizlik, ödenemeyen borçlar. Devletin kasasını boşaltan iktidar şimdi de Merkez Bankası'nın kasasını boşaltacak. Milletin kefen parasını harcayacaklar" ifadesini kullandı.

"SOSYETE DAMAT DURUMUN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİL"

Öztrak, "Ekonomide çarkların bir an önce çarkların dönmesi gerekiyor. Ekonomide güven endeksinin düştüğünü görüyoruz. Güvenmeyen insanlarımız nasıl yatırım yapacak. Bu bir yılı aspirin tedavisi, pansuman ile geçirdik. Açıklanan her paketten sonra işler hep kötüye gitti. Sosyete damat durumun ciddiyetinin farkında değil. Bugün Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Enflasyon düşüşünü pazarlamaya hazırlanıyorlar. Faiz teorilerine çok güveniyorlarsa indirsinler faizleri yüzde beşe. Faiz inerken de çıkarken de kazananın değişmediğini gördük. Faiz lobisi, milletimizin kanını emmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Merkez Bankası'nın güvenirliliğini yerle bir ediyorlar. Gelişmiş ekonomiler yeniden parasal gevşemeye gidecekler" diye konuştu.

"TARLAYA UZUN GALOŞLA GİREN İLK SİYASİ OLDULAR"

Öztrak, Kadroların yeniden güven vereceğini sanıyorlar. Aslında ekonomik olarak vatandaşlarımız ciddi sıkıntı içinde. İki Trakya'dan büyük alan bu iktidar döneminde işlenmiyor. Çiftçiler ürün ve girdi maliyeti arasında ezilip kaldı. Tek adam rejimine geçtikten sonra çiftçilere destek parça parça ödeniyor. Tarlanın çamurunun ayağına bulaşmasında korkan sarayın kibirlisi pabucunu toza değdirmekten korktu. Tarlaya uzun galoşla giren ilk siyasi oldular. Milletimiz sabırla sandığı bekleyecek" dedi.