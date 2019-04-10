CHP'den bomba iddia: ''Seçmen kaydırma işini Mevlüt Uysal yaptı''

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat resmi Twitter hesabından İBB Başkanı Mevlüt Uysal hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Özgür Karabat'ın iddiaları şöyle:

SEÇMEN KAYDIRMA İŞİNİ AK PARTİLİ MEVLÜT UYSAL YAPTI

1 - Kamuoyunda #Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için algı yaratılmaya çalışıyor

Kanunen seçmen listeleri Ocak ayında kesinleştiği için bunlara artık itiraz edilmesinin hiçbir hukuki temeli yok Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu.

Mesela #Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AK Parti'ye yakın isimler var. Seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece seçmen listelerine Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim ve Kaan Şahin gibi isimler eklendi.

Bu isimler geçmişte Mevlüt Uysal'ın da yönetimin de yer aldığı Sıcak Yuva Vakfı'nın hala yönetiminde bulunan isimler! Bu isimler Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı iken biri belediye başkan yardımcısı, diğeri Başakşehir Spor Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri de Fatih'te Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. İsimlere internetten araştırıldığında rahatlıkla bu bilgi teyit edilebilir.

Mevlüt Uysal'a bu kadar yakın olan isimler, ne hikmetse 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece’de aynı adrese taşınmışlar.

Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor!

Birisi Bakırköy’den, biri Başakşehir’den diğeri de Fatih’ten gelmiş görünüyor. Bizlerin seçmen hareketlerini takip etmeyeceğimizi düşünmüş olacaklar ki aynı adrese böylesi isimleri yığmakta sakınca görmemişler.

"Kişi, kendinden bilir işi" diye bir söz var. CHP'yi seçmen taşımakla itham edenlerin neden bu kadar gürültü çıkardıkları daha iyi anlaşılıyor.

MEVLÜT UYSAL NE DEMİŞTİ?

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ”24 Haziran’a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye’nin hiç bir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşandığını” vurgulayan Uysal, “8 ay içinde toplam 172 bin 351 seçmenden 11 bin 954’ünün kayıtlardan düşürüldüğünü ve bunlar arasında ölenlerin, yurtdışına çıkanların, askere gidenlerin ve il dışına gidenlerin de olduğunu” belirtti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan flaş açıklama

Mevlüt Uysal, bunun dışında hiçbir yerde seçmen olamayan, 14 bin 264 seçmenin de yeni kayıt yaptırıldığını anlattı ve “Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.” dedi.

Uysal “26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.”