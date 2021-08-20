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CHP'den Buğra Kavuncu'ya saldırıya tepki

CHP'den Buğra Kavuncu'ya saldırıya tepki

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı. Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir yayına katılmak için gittiği Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırıya tepki gösterd

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıGündem

 

i "İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun @SBugraKavuncu" mesajını paylaştı.

Etiketler saldırı chp tepki
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