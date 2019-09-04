CHP'den CHP'li belediyelere talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı CHP’li belediyelerin harekete geçmesi talimatı verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine karşı çözüm bulmaları için projeler hazırlamalarını; sığınma evlerinin bir an önce hayata geçirilmesini istediği kaydedildi.

CHP’nin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Kırıkkale’de eşi tarafından kızının gözü önünde boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut’la birlikte tekrar gündeme gelen kadın cinayetleri ile gazetemizin manşetten duyurduğu çocuk istismarı haberleri gündeme geldi. Kadına şiddet konusunda bugüne kadar pek çok çalışma ve araştırma yapıldığı ancak hepsinin kağıt üzerinde kaldığı görüşü ifade edilirken, bu konuda yeni bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. MYK üyeleri bu kapsamda hükümetin yanı ısra CHP’li belediyelerin de üzerine düşen görevler olduğunu ifade etti.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, MYK’de kurmaylarına kadın cinayetleri ve çocuk istismarının engellenmesine yönelik talimat verdi. Kılıçdaroğlu’nun “Belediyeler sığınma evleri ile ilgili projelerini bir an önca hayata geçirsin. Şiddetin bir nedeni de yoksulluk. Aile sigortasını hayata geçiremiyoruz ama belediyelerimizin gücü oranında kaynak yaratarak evlerde bir tas çorbanın kaynaması için bir çalışma yapmalıyız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

