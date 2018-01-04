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  4. 04 Ocak 2018 19:17

CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırması kararına ateş püskürdü.

CHP'den çok sert Murat Hazinedar açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ile Çetin Kırışgil'i görevden uzaklaştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, kamerların karşısına geçti.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen hafta cuma günü toplantı yapmıştık. Hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik suçüstü kumpas girşimini burada ifşa ettik. Bu kumpasın bir adımını daha attı. Haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk adalet yoktur. Hükümetin pervasızlığı bir kere daha kanıtlanmıştır.

1 Aralık tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazıda diyor ki; 'ben Beşiktaş Belediyesi Başkanı'nı görevden uzaklaştıracak gerekçe bulamıyorum, adliyeden git delil bul diyor.' Hükümet tarafından kurulan bir kumpastır, halkın iradesi gasp edilmiştir. Mücadeleye devam edeceğiz.

Biz, daha önce de söyledik. Bugün Beşiktaş'a yönelik muamele Beşiktaş halkına yöneliktir. 'Biz uzaklaştırma konusunda karar verdik, siz delil bulun' şeklinde yapılan vicdanları sızlatan bir uygulamadır. FETÖ yöntemi bir uygulamadır bu." İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedeceğini anlayan hükümet, kumpas kurmuştur. Ama bu hesap tutmayacaktır. Kumpasçı hükümet, seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir. Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hesapları yoktur.

Yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor. Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda, bu haksızlığı Türkiye'ye ve dünyaya genel başkanın ağzından bir kere daha duyuracağız."

CHP'DEN ÇAĞRI

Görevden uzaklaştırma kararının ardından, CHP İstanbul Örgütü partilileri 19.30'da Beşiktaş Belediye Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldıBeşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı

 

murat hazinedar , chp
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