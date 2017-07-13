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  4. 13 Temmuz 2017 13:30

CHP’den çok sert rapor tepkisi

Meclis Komisyonu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin rapora CHP'yi suçlayan ekler konulmasına CHP'den çok sert tepki geldi.

CHP’den çok sert rapor tepkisi
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CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, son anda komisyonun CHP’li üyelerine hiç haber verilmeden yapılan eklemeler için “siyasi namertlik, siyasi üçkağıtçılık” ifadesini kullandı. Özel, hem komisyon üyelerinden habersiz şekilde bu ekleri yapanlar, hem de bu ekleri içerir raporu basan ve yayanlar için de, ceza ve tazminat davalarına başvuracaklarını açıkladı.

Özel, raporun toplatılması için de hukuki girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Özel ayrıca 15 Temmuz darbe komisyonunun raporunu hazırladıktan, muhalefet vekillerinin de muhalefet şerhlerine yazdıklarından sonra, rapora komisyon üyelerine haber verilmeden CHP’ye hakaret ve iftiralar içeren ekler yapıldığını da söyledi.

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