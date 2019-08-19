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  4. 19 Ağustos 2019 17:28

CHP'den çok sert sözler: ''Sandığın namusuna Saray darbesi''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak kayyım atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir Saray darbesi yapıldı" dedi.

CHP'den çok sert sözler: ''Sandığın namusuna Saray darbesi''
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Öztrak'ın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir Saray darbesi yapıldı. 5 ay önce millet iradesiyle göreve gelen belediye başkanları bu sabah görevden alındı ve valiler kayyım olarak atandı.

Demokratik meşruiyetin son kalesi ve namusu sandıktır. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulmuş bir darbedir. Demokrasilerde kural gayet açıktır. Seçimde gelen seçimle gider. Seçimle gelen kayyımla gidecekse sandık anlamını kaybeder.

Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır.

Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulmuştur.

 
 

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