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CHP'den ''Cumhurbaşkanı adayı'' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kars İl Başkanlığı ziyaretinde, ''Cumhurbaşkanı adayımız açıklanana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. O isim açıklana kadar cumhurbaşkanı adayı gibi hepimiz çalışacağız, durmadan, ara vermeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kars İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Özel, ''Cumhurbaşkanı adayımız açıklanana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. O isim açıklana kadar cumhurbaşkanı adayı gibi hepimiz çalışacağız, durmadan, ara vermeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

 Özel, ''Bütün milletvekilleri 19 Mayıs 2019'da 100'üncü yılda Samsun'daydık, Sivas'taydık. Meclisin kuruluşunun 100'üncü yılında da Meclis'teydik. Bir yüzüncü yıl daha geliyor, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Bizim hedefimiz, eğer üzerimize düşeni yaparsak, kadın yönetimimiz teker teker kadınlarla İstanbul Sözleşmesi'ni, yokluğu, yoksulluğu konuşarak, çok öğretmenimiz var Kars'ta, bayramda arıyorlar 'Bir isteğiniz var mı?' O hocanın öğretmenlik hakkı için o öğrencilerden 1 oy isteyeceğiz artık. Hangi oyu? Yüzde 50 artı 1 diyor ya, işte o 1 oyu. Rejimi kurtaracak bir oyu, cumhuriyeti kurtaracak bir oy.

Cumhurbaşkanı adayımız açıklana kadar adayımız sensin, hepinizsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleridir. O isim açıklana kadar cumhurbaşkanı adayı gibi hepimiz çalışacağız, durmadan, ara vermeden çalışacağız. Kars çalışırsa, ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar'' diye konuştu.

Etiketler CHP CUMHURBAŞKANI aday açıklama
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