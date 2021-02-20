CHP'den ''Damadı buluyoruz'' videosu

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CHP, 'Damat firarda' başlığıyla hazırlanan bir video yayımladı.
Videoda, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “çokomel” sözlerine yer verilirken, "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" denilerek paylaşıldı.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bir 'damat' figürü yer alırken, "Hafta sonu eğlencesi, 'damatı bul' saat 13.00'de" denildi.
Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz. 🔍 pic.twitter.com/wUvANHKC2f— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 19, 2021
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