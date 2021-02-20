SON DAKİKA
ŞUBAT AYI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Şubat 2021 10:49

CHP'den ''Damadı buluyoruz'' videosu

CHP, 'Damat firarda' başlığıyla hazırlanan bir video hazırladı ve "Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" diyerek paylaştı.

CHP'den ''Damadı buluyoruz'' videosu
A+ A-

CHP, 'Damat firarda' başlığıyla hazırlanan bir video yayımladı.

Videoda, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “çokomel” sözlerine yer verilirken, "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" denilerek paylaşıldı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bir 'damat' figürü yer alırken, "Hafta sonu eğlencesi, 'damatı bul' saat 13.00'de" denildi.

chp , damat , damadı buluyoruz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM